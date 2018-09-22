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Sedanur'un cenazesi Kars'a gönderildi

Kars’ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Kars’a gönderildi.

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Kars'a gönderildi.


kaybolduktan 7 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi akşam saatlerinde otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Sedanur'un cenazesi 6 saat süren otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ambulansla köyüne götürülmek için Adli Tıp Kurumundan alınarak Kars'a gönderildi.

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