Sedanur'un mezarı kazıldı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in köy mezarlığında mezarı kazılarak Erzurum Adli Tıp Kurumundan gelmesi beklenmeye başlandı.

Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cenazesi, köy yakınlarında üzeri taşlarla örtülü bulundu. Cenazenin, bölgede arama yapan jandarma iz takip köpeği "Atak"ın kokuya tepki vermesinin ardından JAK timlerince bulunduğu öğrenildi.

Kağızman Devlet Hastanesi morguna getirilen küçük Sedanur'un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından ambulansla Erzurum'a gönderildi. Paslı köyünde Sedanur'un cenazesinin gelmesi beklenilirken mezarı da kazındı.

Vatandaşlar dualar ederek köy meydanında acılı aileye taziye vermeye başladı.