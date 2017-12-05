Sedef hastalığı ruh sağlığını etkiliyor

Emrah Çinik, sedef hastalığının yaşam kalitesinin yanında ruh sağlığını da etkilediğini söyledi.

Çinik Estetik Merkezinden Emrah Çinik, “Genellikle sedef hastalığı olan kişilerin duygusal, hassas, çabuk üzülen yapıya sahip olmalarının yanında; hastalığın güneş yanığı, bazı ilaçlar, boğaz iltihabı ve sürtünme gibi nedenlerden de kaynaklandığı düşünülmektedir" dedi.

Sedef hastalığının her yaşta görülebilmesine rağmen, 15-35 yaşları arasında daha sık ortaya çıktığını kaydeden Çinik, “Hastalığa kadın ve erkek aynı oranda yakalanır. Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Normalde deri yaklaşık bir ayda kendini yenilerken, sedef hastalığında bu süre birkaç güne kadar inebilir ve ölü deri hücrelerindeki artış, kalın plaklar meydana getirir. Hastalık zaman zaman şiddetlenir, zaman zaman belirtilerde azalma gözlemlenebilir. Deri yüzeyine zarar veren çeşitli durumlar; kaşınma, kesikler, yanıklar, yaralanmalar, aşırı güneşlenme, aşırı soğuk iklimler, stres, bazı ilaçlar, sigara, enfeksiyonlar ve genel sağlık durumundaki bozukluklar da hastalığı alevlendirebilir. Saçlı deri, diz, dirsek ve sırtın alt kısmı sıklıkla tutulan bölgelerdir. Ancak vücudun diğer bölgelerinde görülebilecek şekilde de seyredebilir. Sedef hastaları stresten uzak durmalı ve sigara içmemelidirler" diye konuştu.

Emrah Çinik, Sedef hastalığının tedavisi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Genellikle güneşlenmenin sedef hastalarına çok iyi geldiği bilinmektedir. Ancak uzun süre güneşlenmenin, ultraviyole ışınlarına maruz kalınacağı düşünüldüğünde, hastalığı tedavi ederken bir yandan da bu olumsuz ışınları ciltte barındırmak, cilt yaşlanmasına ve hatta cilt kanseri riskinin artmasına neden olabilir. Ancak son yıllarda geliştirilen ışık tedavileriyle, hem ultraviyolenin olumsuz etkilerinden kurtularak tedavinin etkinliğini arttırmak, hem de lokal olarak sadece sedefli bölgeye uygulanabilmesinin kolaylığını yaşamak mümkündür."