Şehir şebekesinden sızan su evini yıkıyor

Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Nejdet Babacan'a ait ev şehir şebekesinden sızan su nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Babacan Sokak'ta ikamet eden Nejdet Babacan (63) şehir şebekesinden sızan sularının evinin etrafında göl oluşturduğunu ve evin duvarlarının yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Daha önce iki kez vidanjörle alandan su çekildiğini söyleyen Babacan, “Ben bu gün evime giremiyorum. Merdivenlerin birinci basamağı su altında. Her gün akrobatlar gibi zıplayarak evime giriyorum. Evin üst tarağında Karabayır tarafından gelen suyu bir an önce durdursunlar evim başıma yıkılacak. Sıvalar döküldü, duvarlar arkadaki istinat duvarı çatladı. Belediyeden bu kaçak suyun nerden sızdığını bir an önce bulup yapmalarını istiyorum” dedi.