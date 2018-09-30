Şehirder Altın Rozetler başarı ödülleri sahiplerini buldu

Erzurum'un etkin sivil toplum kuruluşlarından Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (Şehirder) tarafından halkın oylarıyla sonuç bulan ankette başarılı kurumlara ve farklı dallarda başaralı olan iş adamlarına Şehirder tarafından altın rozet ve tebrik plaketi verildi.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şehirder Başkanı Vedat Eğilmez, Şehirder Kurucu Başkanı Murat Ertaş, Ödül kazanan kurumlar ve İş adamları katıldı.

Şehirder altın rozet başarı ödülü alan isimler şöyle oluştu:

Yılın Projesi kategorisinde Üç Kümbetler - Yakutiye Belediyesi, Tortum Gölü Cam Terası - Uzundere Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Tüyap Fuar Alanı - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Pirinkayalar Tüneli - Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü; Yılın İş Adamı kategorisinde; Hamza Cimilli, Yılın Akademisyeni kategorisinde Prof. Dr. Hasan Türkez, Yılın Genç İnsanı kategorisinde; Hakan Canbazoğlu; Yılın Sanat Adamı kategorisinde, Mehmet Çalmaşur ve Orhan Ardahanlı, Yılın Kurumu kategorisinde; Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve EBB Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Yılın Fotoğrafçısı kategorisinde Nihat Kılıçoğulları, Yılın Bürokratı kategorisinde; Osman Akar (Tarım İl Müdürü), Mahmut Uçar (Sağlık İl Müdürü) ve Salih Kaygusuz (KYK İl Müdürü), Yılın Basın-Yayın Organı kategorisinde; Kardelen TV, Pusula Gazetesi ve TRT Erzurum İl Müdürlüğü, Yılın Siyasetçisi kategorisinde Mehmet Emin Öz, Zehra Taşkesenlioğlu ve Kamil Aydın, Yılın Onur Ödülü ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne verildi.

Takdir, Teşvik ve Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Şehir ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Vedat Eğilmez, "Şehrimizi temsil eden ve şehrimiz için çeşitli alanlarda başarılara imza atan kurumlarımıza ve iş adamlarımıza bu ödül törenini hazırlamayı zorunluluk olarak gördük. Kurumlarımıza ve İş adamlarımıza Taktir, Teşvik ve Farkındalık amacıyla düzenlediğimiz ödül törenimizde ödül alan herkese tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Yılın akademisyeni Prof. Dr. Türkez oldu

10 binlerce vatandaş tarafından seçilmenin onur verici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Türkez, "Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Şehir ve Kültür Araştırma Derneğinden aldığım bu ödül benim için oldukça anlamlı. Bir bilimsel ödülü halkın oyuyla alıyorsunuz ve bu benim için seçici bir kuruldan ziyade 10 binlerce vatandaş tarafından layık görülmesi çok büyük onur verici. Ben uzun yıllardır bor üzerinde çalışıyorum. Dış devletlerin boru karalamaya çalışarak yaptıkları çalışmalara karşı olarak ülkemizin gelecekteki ekonomi kaynağı ve insana faydaları üzerinde çalışmalar yapıyorum bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Türkez, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretimle ilgili bir çağrısı vardı. Bu çağrı üzerine Erzurum'da yerli ve milli ilaç üretme adına ekip kurduk. Uzun yıllardır çalışıyoruz ve bugün kasım ayı içerisinde Avrupa Birliği sınırları içerisinde telif hakkı alınmış formülasyonumuz tescillendi. Yakın zamanda bu yerli ve milli ilacımızı halkımızın sağlığı için kullanılabilir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.