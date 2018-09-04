Basın toplantısında ilk olarak ŞEHİRDER Kurucusu ve derneğin yönetim kurulu üyesi Murat Ertaş, 2013’te şehirlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ŞEHİRDER’in geçen sürede Erzurum’da birçok başarılı etkinliğe imza attığını, gündem belirleyen, farkındalık oluşturan basın açıklamalarıyla şehirle ilgili birçok konuda halkın ve kamunun bilinçlenmesine katkı sunduğunu dile getirerek, yapılan anket çalışmasının da bu minval üzere olduğunu belirtti.

Daha sonra ŞEHİRDER Altın Rozet Başarı Ödülleri’nin anket çalışmasının yürütücüsü ŞEHİRDER Genel Sekreteri Kadir Yaşar, anketle ilgili bilgi verdi. Kadir Yaşar’ın açıklamaları şöyle: “Birbirinden farklı kategorilerde, farklı kesimlerden, şehrimizde şehrimiz ve ülkemiz için ortalamanın üzerinde katma değer üreten isimleri, kurumları ve projeleri takdir etme, anket seçeneği olarak da olsa tanıtma, vefa gösterme ve bundan sonrası için de teşvik amacıyla düzenlediğimiz ankete, halk yoğun ilgi göstermiştir. Anketimiz 23 Eylül’e kadar devam edecek, 28 Eylül’de de Yakutiye Kent Meydanı’nda ödül töreni düzenlenerek ödüller sahiplerini bulacaktır. Kamu kurumlarının ilgisinden memnunuz. Halkımız kamu kurumlarının projelerinden çoğunlukla habersiz. Ödül alsa da almasa da ankette bulunan projeler, kamu kurumları ve isimler bugünden sonra halkın tanıdığı, bildiği isimler olmuştur. Anket bu yönüyle halka Erzurum’un başarılı yüzünü göstermiştir. Ankete dahil edilen isimler için birçok STK’den görüş aldık ve ankette ismi olan birçok kişi isminin anketteki varlığını sonradan öğrendi. Kamu kurumlarına projeleri için yazı yazdık. Kamu kurumlardan ve belediyelerden ankete katılması için gönderilen projeleri aynıyla anket seçenekleri arasına koyduk. Bu vesileyle anketimize ilgi gösteren kamu kurumlarına da teşekkür ediyorum. Anket çalışmamıza dışarıdan hiçbir sponsor ve destek alınmamış, ödüller tamamen derneğimizin fedakârlığıyla finanse edilmektedir. Bu yönüyle anket ve ödül programımız halkın güvenini kazanmıştır, anketimize ilginin bir sebebi de budur. Anket halkın bir sesi ve değerlendirmesi olmuştur. Bizim için en kıymetli sonucu budur.”

ŞEHİRDER Başkan Yardımcısı Mustafa Uğurlu ise anketin teknik özellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra dernek yetkilileri basın mensuplarının sorularını cevapladı.