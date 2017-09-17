Şehirder kitap kafe açıldı

Kitap Kafe açılışında proje koordinatörü Efendi Sarı yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeye 100 bin TL bütçe ayırdığını, bu bütçenin içerisinde kafenin tadilatı, tefrişatı, sıhhi ve enerji alt yapı giderleriyle kitap alımının olduğunu belirterek kafenin mekânının da ŞEHİRDER tarafından karşılandığını söyledi. Proje kapsamında birçok yazarın Erzurum’a getirileceğini, kitap kafede söyleşiler ve tv programlarının, okuma gruplarının, çeşitli kültürel kursların olacağını ifade eden proje koordinatörü Sarı, kitap kafenin programlarına katılanlarla gezi programları da düzenleyeceklerini belirtti. Koordinatör Sarı, Kitap Kafe’ye Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ve Aziziye Belediyesi’nin de kitap katkısı sunduğunu söyleyerek kendilerine teşekkür etti.

ŞEHİRDER Kurucu Başkanlığını yapan Murat Ertaş ise ŞEHİRDER kısa sürede birçok kültürel etkinliğe ve farkındalığa imza attığının altını çizdi. Murat Ertaş konuşmasına şöyle devam etti: “Nisan 2013’te kurulan derneğimiz ilk olarak Şehir ve Medeniyet Sohbetleri adı altında Tebrizkapı Sohbetleri’ni başlatmış, şehrin gençlerini ve entelektüellerini ülkemizin önemli münevverleriyle bir araya getirmiştir. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı ile Uluslararası Öğrenciler Akademisi, EBB ile Yazarlık Akademisi, Uluslararası İlişkiler Akademisi, Şehir ve Medeniyet Akademisi, Çocuk Akademisi Şehirder’in yürüttüğü önemli projelerdir. Necip Fazıl Kısakürek, Hafız Faruk Kaleli ve Türkün unutturulan zaferi Kut’ul Amare Sempozyumları halkımızın yoğun ilgisini görmüştür. ŞEHİRDER Yayınları bugün itibariyle beş kitap yayımlamış, yakında Muammer Cindilli kitabını çıkarmaya hazırlanmaktadır. ŞEHİRDER yaptığı basın açıklamalarıyla şehirde farkındalık ve gündem oluşturmuştur. Kurulduğu günden bu yana Erzurum Kongresi’nin her sene yeniden yapılması, Palandöken’de geleneksel dağ bisikleti turnuvası yapılması, Erzurum’un yaz turizmi ve agro turizm potansiyeli, Doğu’da kış saati uygulamasının kaldırılması, Adnan Menderes’e EBB tarafından iade-i itibar yapılması, Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum için önemi, 1048 Pasin Zaferi’nin kutlanması, Palandöken eteklerinin imara açılmaması, 9 Kasım Aziziye Zaferi’nin hatırlanması gibi daha birçok konuda yaptığı açıklamalar şehirde gündem oluşturmuştur. Bilim adamlarıyla, STK temsilcileriyle ve basın mensuplarıyla 2015’te yapılan Ermeni Meselesi İstişare Toplantıları Erzurum’da bu alanda yapılmış en önemli toplantılardandır. II.Abdülhamit fermanının kamuoyuna tanıtılması, tamamen kendi kaynaklarıyla İstanbul ve birkaç ilde 9 Kasım Aziziye Zaferi konulu fotoğraf sergileri açılmasıvs. Kısa sürede Erzurum’a katma değer olan ŞEHİRDER nihayet kadim kültürümüzde kıraathane, hikmet ocağı, kitaplı kahve olarak bilinen kültür ve irfan mekteplerinin yeniden canlanması için Gençlik Spor Bakanlığı’yla birlikte Kitap Kafe projesini hayata geçirmiştir. Yakında AB ve SODES’e sunduğumuz projelerin kabul görmesi durumunda Erzurum’a bir STK olarak yepyeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Tüm kitapseverleri ve dostları kitap kafemize bekliyoruz. Kitap kafemizde etkinlikler sırasında tüm ikramlar ücretsiz olacaktır. ŞEHİRDER’in çalışmalarında her zaman desteğini gördüğümüz şehrin büyüklerine, kültür camiasına ve Erzurum basınına teşekkür ederiz.”

Daha sonra açılışta ve sonrasında düzenlenen sohbet programında birer konuşma yapan Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş şehir ve kültür konusunda birbirinden farklı ve kıymetli farkındalıkları dile getirerek Kitap Kafe çalışması için ŞEHİRDER yönetimini tebrik ettiler.