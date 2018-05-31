Şehit aileleri Aziziye iftarında buluştu

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu’nun ev sahipliğinde AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Selami Altınok’un da katılım gösterdiği iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı. İftar davetine Aziziye Kaymakamlığında görev yapan kaymakam adayı Kadir Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un yanı sıra belediye meclis üyeleri de katıldı.

İftar sonrasında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şehitlik makamının üstünlüğüne dikkat çekti. Ramazan ayının manevi ikliminde şehit aileleri ile iftar yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Orhan, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin iftar davetleri dışında da her daim en küçük taleplerinde bile bize ulaşmalarını istiyoruz. Huzur içinde yaşamamızı borçlu olduğumuz gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına gerekli ihtimamı göstermeye gayret ediyoruz. Yalnız belediyecilik hizmeti olarak değil vatandaşlık görevi olarak da şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmette öncelik sağlamak amacında olmalıyız” dedi.

TOPSAKALOĞLU DUYGULANDIRDI

Her yıl geleneksel olarak tertip edilen Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar davetinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu’nun konuşma yaptığı sırada duygulanması dikkatlerden kaçmadı. Aziziye Termal Tesisleri’nde düzenlenen davette konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, yaklaşık 3 yıl önce Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Turgay Topsakaloğlu’nun ikiz kardeşi olduğunu hatırlatarak konuşmasını yaparken zorlandığı görüldü. Yemekte bulunan gazi ve şehit ailelerinin de aynı ölçüde duygulandığı konuşmada Kaymakam, Topsakaloğlu şehit kardeşi olmanın gururu ile hüznü bir arada yaşadığını dile getirdi.