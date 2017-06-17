Şehit asker memleketine uğurlandı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın naaşı, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından tören için Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Törene Erzurum Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve askeri erkan katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunması ve duaların edilmesinin ardından, tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın naaşı, memleketine götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

Bekar olan 23 yaşındaki Şehit Yakup Yılmaz’ın, 2 yıllık Uzman Çavuş olduğu öğrenildi.