Şehit Jandarma Uzman Çavuş düzenlenen törenle baba ocağına uğurlandı

Erzincan'da görev dönüşü trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) Erzurum'da düzenlenen askeri törenin ardından babaocağı Düzce'ye uğurlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün sabah saatlerinde askeri aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba şehit oldu, 2 jandarma personeli de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, görevden dönen jandarma aracı, sürücüsünün Boyalık köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba olay yerinde şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İliç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın naaşı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsinin ardından Erzurum Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Törende Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dualar edilerek, helallik alındı ve şehidin özgeçmişi okundu.

Törenin ardından şehidin naaşı ailesinin ikamet ettiği Düzce'ye askeri uçakla gönderildi.

Bekar olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın cenaze törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile iki ilin jandarma komutanları ve emniyet müdürleri, askeri erkan ve kamu kurum amirleri katıldı.