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08 Temmuz 2018 01:41

Şehit Uzman Çavuş Korkut’un cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Ağrı’da kazaen el bombası patlaması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.

Şehit Uzman Çavuş Korkut’un cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi

08 Temmuz 2018 01:41

Şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut’un cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.


Olay, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Kozluk Karakolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Semih Korkut (26) sandıktan el bombasını çıkartırken kazaen patlaması sonucu şehit düştü. 2 uzman çavuş ise yaralandı. Şehidin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.


Şehit Uzman Çavuş Korkut’un cenazesinin işlemlerinin ardından bugün sabah yapılacak olan törenle memleketine uğurlanacak.


Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un 4 yıllık evli olduğu öğrenildi.




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