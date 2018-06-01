Şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen programa; Başbakan Yardımcı Recep Akdağ ve eşi Fatma Şeyma Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve eşi Gülay Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Kurum Amirleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, mübarek ramazan ayında, şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın büyük bir şeref olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Cenabı Hak, peygamberlerden sonra makamları en yüksek olan şehitlerimizin şefaatine bizleri nail kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Sizi var etsin, eksikliğinizi vermesin. Sizlere hep güzel günler göstersin. Sizler bizim başımızın tacısınız, başımızın tacı olarak kalacaksınız. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

Vali Azizoğlu da kahraman Türk milletinin tarihin her zamanında toprakları vatan edecek gücü, kuvveti, iradeyi dosta ve düşmana gösterdiğini vurgulayarak, "O sebepledir ki hem vatanımızın içinde hem de vatan topraklarımızın dışında zora düşen, sıkıntıya uğrayan bütün mağdur ve mazlum milletler yönünü Türkiye Cumhuriyetine çevirmiş, kahraman Mehmetçiğimizden, ordumuzdan yardım ister hale gelmişlerdir" dedi.