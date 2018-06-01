Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 10:00

Şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği

Erzurum’da Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri, gazi ve yakınları onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği

01 Haziran 2018 10:00


Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen programa; Başbakan Yardımcı Recep Akdağ ve eşi Fatma Şeyma Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve eşi Gülay Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Kurum Amirleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.


Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, mübarek ramazan ayında, şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın büyük bir şeref olduğunu ifade etti.


Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Cenabı Hak, peygamberlerden sonra makamları en yüksek olan şehitlerimizin şefaatine bizleri nail kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Sizi var etsin, eksikliğinizi vermesin. Sizlere hep güzel günler göstersin. Sizler bizim başımızın tacısınız, başımızın tacı olarak kalacaksınız. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."


Vali Azizoğlu da kahraman Türk milletinin tarihin her zamanında toprakları vatan edecek gücü, kuvveti, iradeyi dosta ve düşmana gösterdiğini vurgulayarak, "O sebepledir ki hem vatanımızın içinde hem de vatan topraklarımızın dışında zora düşen, sıkıntıya uğrayan bütün mağdur ve mazlum milletler yönünü Türkiye Cumhuriyetine çevirmiş, kahraman Mehmetçiğimizden, ordumuzdan yardım ister hale gelmişlerdir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç