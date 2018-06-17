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17 Haziran 2018 14:08

Şehit yüzbaşı Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen jandarma yüzbaşı, memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit yüzbaşı Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

17 Haziran 2018 14:08


Şırnak merkez Bestler Dereler Bölgesi’nde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da bir haftadır tedavi gören Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi öğle namazını müteakip İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın Narmanlı Camii’nde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa defnedilmek üzere Kars Kapı Şehitliği’ne uğurlandı.


Bekar olduğu öğrenilen şehit Çelebi’nin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, AK Parti milletvekili adayı Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehit yakınları ve binlerce Erzurumlu vatandaş katıldı.


Cenaze törende şehit yüzbaşının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan on binlerce Erzurumlu, şehit için dua ederek teröre lanet okudu.




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