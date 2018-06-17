Şehit yüzbaşı Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak merkez Bestler Dereler Bölgesi’nde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da bir haftadır tedavi gören Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi öğle namazını müteakip İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın Narmanlı Camii’nde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa defnedilmek üzere Kars Kapı Şehitliği’ne uğurlandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çelebi’nin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, AK Parti milletvekili adayı Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehit yakınları ve binlerce Erzurumlu vatandaş katıldı.

Cenaze törende şehit yüzbaşının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan on binlerce Erzurumlu, şehit için dua ederek teröre lanet okudu.