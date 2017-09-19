Şehitler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tamamı kamulaştırılan Şehitler Mahallesi’nde kala kala sadece 10 ev kaldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin en eski ve en kalabalık mahallelerinden birisi olan Şehitler’i adeta dümdüz etti. 2013 yılından bu yana yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında baştan aşağı kamulaştırılan mahallede, sadece birkaç ev kaldı. Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca lira kamulaştırma bedeli ödediği mahalle sakinleri ise, şehrin çeşitli bölgelerine dağıldı. Kimi mahalle sakinleri de, aynı mahallede yine Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen sosyal konutlarda yaşamaya devam ediyor. Şehitler Mahallesi’nden geriye kalan yüz binlerce metrekarelik arazide nasıl bir dönüşüm programı uygulanacağı henüz bilinmezken, bölgede yüksek katlı konutlar yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesi de dikkate alınarak yatay konutlaşma projelerinin uygulanacağı ifade ediliyor.

Şehitler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler tarafından 2012 yılında başlatıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereğince "kentsel dönüşüm alanı" ilan edilen mahallede, ilk kamulaştırma çalışmalarına ise 2013 yılında başlandı. Kamulaştırma çalışmalarından önce Şehitler Mahallesi’nde toplam 128 daireden oluşan sosyal konutlar inşa edilirken, evleri kamulaştırılan mahalle sakinlerinden dileyenlerin bu konutlara yerleştirilmesi planlandı. Kentsel dönüşüm çalışmalarını sadece Şehitler Mahallesi ise sınırlı tutmayan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleriyle Aziziye, Gaziler, Dağ Mahallesi ve Mecidiye mahallelerini de, kentsel dönüşüm kapsamına aldırdı. Küçükler, bölgede kentsel dönüşüm adına devasa büyüklükte projeler uygulama planları yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilmeyince yarım kalan işlerin tamamı da Mehmet Sekmen’e kaldı. Başkan Sekmen, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi ve Şehitler Mahallesi’ndeki binlerce gecekonduyu 2 yılda neredeyse dümdüz etti. Sekmen, çalışmalarını bununla da sınırlı tutmayarak, şehrin birçok noktasında yeni konut üretimine de start verdi.

BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK HENÜZ BİR PLAN YOK

Erzurum’da belediye eliyle yürütülen en kapsamlı kentsel dönüşüm alanlarından birisi olan Şehitler Mahallesi’nden geriye sadece yıkılan evlerin enkazları kaldı. Bölgede yapılan kamulaştırmalar sayesinde üretilen yüz binlerce metrekarelik büyüklükteki arsaların nasıl değerlendirileceği henüz bilinmezken, buralarda Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Erkonut’un yeni konutlar üreteceği iddiaları dile getiriliyor. Bazı kesimlerce ise, Şehitler Mahallesi’nin şehre hakim bir noktada bulunuyor olması nedeniyle yüksek konutlar yerine 3-4 katlı yapılarla yatay yapılaşma biçimde yeniden dizayn edileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Hilalkent’le neredeyse yan yana olan bu bölgede nasıl bir yapılaşma programı uygulayacağı merak edilirken, şehir planlamacıları, bu bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık vurgu yaptığı şekliyle yatay yapılaşmaya gidilmesi gerektiğini kaydediyor.