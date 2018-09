Şehr-i Kadim Aziziye 14. sayısıyla okuyucusuyla buluştu

sayısının basımı tamamlandı.

Okuyucuları tarafından her bir sayısı heyecanla beklenen derginin bu sayısında Erzurum’un manevi sahipleri, sahabe-i kiramdan Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin yanı sıra Erzurum’daki eski mezar taşlarından örneklere yer verildi. Kaldırılan mezarlıklarda yok edilen manevi mirasın da kaleme alındığı 14. sayının dağıtımına da başlandı. Aziziye Belediyesi kültür yayını olarak hazırlanan derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Mustafa Kahveci Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Mustafa Çomaklı yapıyor. Prof. Dr. Haldun Özkan, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Dinç, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü, Abdurrahman Zeynal, Erdal Güzel, M. Yaşar Genç, Neslihan Arzu Keteci ve Tahsin Kaya’nın Yayın Kurulu üyeliğini yaptığı yayında Gazeteci Yazar Nihat Kılıçoğulları’nın da fotoğrafları yer aldı.

Efsaneler kaleme alındı

Kültür Sanat takipçileri ve kitapseverler tarafından adeta tutku haline gelen Şehr-i Kadim Aziziye Dergisi’nde Erzurum kültürüne yönelik A‘dan Z’ye her şeyi bulmak mümkün. Zaman zaman efsanelerinde yer aldığı yayında son sayıda Pir Pasin Efsanesi Yağan Baba kaleme alındı. Noksani Baba, Yetim Hoca Mustafa Zihni Efendi de 14. Sayıda yine dikkatlerden kaçmayacak gibi görünüyor. Her bir satırı ve hikâyesi özenle seçilerek derlenen Şehr-i Kadim Aziziye dört ayda bir olarak yayınlanırken dergiden çok kültür hazinesi olarak okuyucular tarafından gelecekte de değerlendirmek üzere saklanıyor.

Başkan Orhan; Şehr-i Kadim Aziziye ile kültüre ayna tuttuk

6 bin yılı aşkın tarihi ile Erzurum’un beşiklik ettiği birçok medeniyetin kalıntıları ile kültür hazinesi olduğunu dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum genelinde dergiye gösterilen rağbetin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Her bir yazısı titizlikle hazırlanan ve okuyucularına noksansız bir şekilde kavuşturulan kültürel yazıları ile bu derginin devam ettirileceğinin altını çizen Başkan Orhan, formatının dışına çıkılmadan böylesi eserlerle

Şehr-i Kadim Aziziye dergisinin toplumun her kesimince anlaşılır bir dilde hazırlandığına işaret eden aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yine toplumun her kesiminden derginin çalışmalarına katkı beklediklerini söyledi. Başkan Orhan, “Dergimizin en belirgin özelliği yalın bir dille kaleme alınması hasebiyle anlaşılır ve okunması sıkıcı değil. Toplumun her alanında okunan ve rağbet gören yayınımıza her kesimin katkısını bekliyoruz. Yazıları ve belgeleri ile herkes bu dergiyi kendi yayını gibi görmelidir. Böylesi bir kültür varlığı ancak katkılarla yaşatılabilir” diye konuştu.