“Şehrim 2023” Otobüsü Erzurum’da

Otobüs Erzurum’da Çifte Minareli Medrese önünde AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca karşılandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz yaptığı basın açıklamasında vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak için güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, “Ak Parti ülkemizin geneline şamil olan hizmetlerin yanında yerelde de şehirlerin kültür ve kimliklerinin muhafazası ve bizi biz yapan değerlerin geliştirilerek toplumda fonksiyonunun devamı için de önemli politikalara üretmiştir. Nitekim bu baptan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da “kimlikli şehirler” başlığı etrafında insanı merkeze alarak şehrimizin mekânıyla, sosyal çevresiyle, kültürüyle büyümesi yolunda strateji ve politikalar üretmek için “Şehrim 2023” projesini hayata geçirmiştir. Bu gün burada bu faaliyet için toplanmış bulunuyoruz. Bu çalışmayla şehrimizin sorunlarını güçlü ve zayıf dinamiklerimiz etrafında tartışıp, önemli değerlerimiz etrafında şehrimizin mevcut potansiyeline yenilikçi bir bakış açısıyla bir kez daha dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Benzer çalışmaları AK Parti olarak şehrimizin muhtelif kesimleriyle çeşitli zamanlarda gerçekleştirdik. Şimdiyse bu kapsamda şehrimizde bulunan ‘’Şehrim 2023’’ Otobüsüyle bir kez daha vatandaşlarımızın görüşlerine kulak vermeyi amaçlıyoruz. Ak Parti Erzurum İl Başkanı olarak vatandaşlarımızı aktif bir şekilde bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasından sonra “Şehrim 2023” otobüsü vatandaşların sorunlarını dinlemek için Erzurum kent meydanına hareket etti.