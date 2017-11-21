Şeker fabrikası işçilerinden Milletvekili Ilıcalı ‘ya teşekkür

Dr. Mustafa Ilıcalı’nın girişimleriyle görevlerine dönen Erzurum Şeker Fabrikası Yemekhane personeli "Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" yazılı pankartla Milletvekili Ilıcalı’ya şükranlarını ilettiler.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünce 17 Mayıs 2017 tarihinde yayımlan tüm şeker fabrikalarının yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmet işlerinin malzemesi de firmaya ait olmak üzere dışarıdan satın alınmasını öngören genelge ile şeker fabrikası yemekhane personeli işten çıkarma riski ile karşı karşıya gelmişti. Erzurum Şeker Fabrikası işçileri de yaşadıkları durumu AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı ile paylaşarak mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda talepte bulunmuştu. Milletvekili Ilıcalı’nın girişimleriyle fabrikanın farklı departmanlarında istihdam edilen yemekhane personeli Ilıcalıya "Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" yazılı pankart açarak "Biz Erzurum Şeker Fabrikasında yemekhanede çalışıyorduk. Yemeklerin dışardan temin edilmesi kararı alınarak 11-12 yıllık emeğimizi hiçe sayıp görevimize son verdiler. Bizde bu durumumuzu Vekilimiz Mustafa Ilıcalı’ya söyledik. Vekilimizden Allah razı olsun gerekli girişimlerde bulundu ve bizler şuan vekilimizin sayesinde fabrikanın farklı birimlerinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah razı olsun" şeklinde teşekkür ettiler.

Şeker Fabrikası işçilerine çalışmalarında başarılar dileyen Mustafa Ilıcalı "Ben milletvekili olarak bunu tek başıma yapmadım. İşçilerimizden gelen talebi alıp ilgili Bakanımız Naci Ağbal’a ilettim. Değerli kardeşlerimizin işlerini kaybetmemesi için ısrarcı oldum. Bakanımız telefonla müjdeli haberi verdi. İşçilerimizin fabrikadaki işlerine devam etmelerini sağlayan Bakanımız Naci Ağbal ve şahsında hükümetimizdir. Başbakanımız Binali Yıldırım’a Bakanımız Naci Ağbal’a teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı başarılı hizmetler diliyorum" dedi.