Şeker tüketimini azaltmak için kıtlama çay için

Ender Saraç, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Yazın yaz meyve ve sebzelerini, kışında kış meyvelerini tüketin” diyen Saraç, insanların beyaz ekmekten kesinlikle uzak durmalarını istedi. Saraç, “Şeker de çok zararlı ama, Erzurumlular kıtlama çay içerek şeker tüketimini azaltıyor. Bu konuda Dadaşlar çok iyi bir şey yapıyor” dedi.

Erzurum’da KYK’da Dr. Ender Saraç rüzgarı esti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri’, kapsamında ‘Kendine İyi Bak’ konulu konferansa katılan Dr. Ender Saraç, beden ve ruh sağlığının önemi hakkında bilgiler verirken, beslenme konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nenehatun Kültür Sitesi’nde yapılan ve hınca hınç doldurulan salonda KYK’da kalarak üniversite eğitimi gören gençler ile diğer gençler ünlü Doktor Ender Saraç’ı pür dikkat dinledi.

KYK Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, müdür yardımcıları ve KYY’ya bağlı erkek ve kız öğrenci yurtlarının müdürlerinin de katıldığı konferansta, sağlıklı beslenmenin insan sağlığı ve genç kalması için önemli olduğunun altını çizen Saraç, beyaz ekmek, şeker ve sigarının zararlarını anlattı.

Dr. Ender Saraç, GDO’lu meyve ve sebzelerin zararlarından da gençlere bahsetti.

KITLAMA ÇAY İÇMEK ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Dr. Ender Saraç, beyaz ekmek, hamurlu yiyecekler ile şekerden insanların uzak durmasını isteyerek, özellikle beyaz ekmek yerine insanların çavdar ekmeği tüketmelerini istedi.

İnsan metabolizması için ekmeğe de ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Saraç, “Madem ekmek yiyeceksiniz, o zaman çavdar ekmeği yiyin. Şekerden uzat durun. Ama mesela Erzurumlular hakikaten akıllı insanlar, çünkü asırlardır Erzurum’da kıtlama çay içiliyor. Erzurum’da insanlar bir tane kıtlama şeker ile iki üç bardak çay içebiliyor. Bu ada şekeri azaltma konusunda çok yardımcı oluyor. Demek ki, tarih boyunca Erzurumlular kıtlama çay içerek hem doğru bir iş yapmışlar, hem de şekeri azaltma konusunda herkese örnek olmuşlar” dedi.

KENDİNİZİ SEVİYORSANIZ BU KAPIDAN ÇIKIŞTA SİGARAYI BIRAKINIZ

Sigaranın zararlarından bahseden Dr. Ender Saraç, sigarının zararlarını artık 7’den 70’e bilmeyenin kalmadığını belirterek, “Bu salonda kimler sigara içiyor, kimler içmiyor bilemiyorum. Ama bu kesin ki, sigara akciğer kanseri yapıyor. Bunun içinde bu kapıdan dışarı çıktığınızdan itibaren sigarayı bırakın. Vücudumuz bizim için çok önemli, eğer kendinizi seviyorsanız uzak durun bu illetten” dedi.

EĞER MİLLİYETÇİ İSENİZ ABD SİGARALARINI İÇMEYİN

Türkiye’de bir çok insanın pahalı ABD sigaralarını içtiğini ve Amerikan ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Dr. Ender Saraç, “Eğer Milliyetçi iseniz, ‘Türkiye’yi çok seviyorum’ diyorsanız ABD sigaralarını içmeyiniz. Onların ekonomisine katkı sağlamayınız. Sigara içen bir vatandaşımızın cebinden yılda 4 bin lira para çıkıyor. Bu para da ABD’ye gidiyor. Onlar kalkınıyor. Onlar bu paralarla kendi vatandaşlarını katkı yapıyor. Eğer ülkeni seviyorsan bunu göstermelisin, sigarayı bırakmalısın. Sigara senin gizli duygusal partnerin, sigara ile o güzel bünyenize ve vücudunuza darbe vurmayın” diye konuştu.

ŞEKERLİ MEŞRUBATLARI DEĞİL MADEN SUYUNU İÇİN

Kendisinin 59 yaşında olduğunu ve 35 yıldır aynı beden ölçülerine sahip olduğunu ifade eden Dr. Ender Saraç, sağlıklı ve bilinçli beslenme sayesinde hayatında bir gün bile nezle olmadığını vurguladı.

Sağlıklı beslenmek için şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen ünlü Doktor Ender Saraç, “Maden suyu tüketin, hem yazın hem de kışın. Çünkü bünyeyi güçlendirir ve kemiklerinizi kuvvetlendirir” dedi.

BİRİNCİ KATA BİLE ASANSÖRLE ÇIKIYORUZ

İnsan sağlığı ve ömrü uzatma adına spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Ender Saraç, ‘Atalalarımız, dedelerimiz tarlada bağda bahçede çalışmış. Tırpan çekmiş, balta ile odun kesmiş, kazma ile temel kazmış, tırmık ile ot toplamış ve bu yöntemle spor yaparak kilo almamışlar, Tıbbın bu kadar gelişmediği ortamda formlarını koruyarak, uzun süre yaşamışlar. Tabi ninelerimiz içinde aynı şeyler geçerli onlarda sırtında odun taşımış. Hatta cepheye mermi bile taşımışlar. Ama biz bugün ne yapıyoruz, hareketsiz bir yaşam sürüyoruz. Birinci kata bile asansörle çıkıyoruz. Göbek ve bel kalınlaştıkça, ömür kısalıyor” şeklinde konuştu.

YAZIN YAZ SEBZE VE MEYVELERİNİ KIŞIN DA KIŞ MEYVELERİNİ TÜKETİN

Atalarımızın geçmişte organik beslendikleri ve bu nedenle sağlıklı kaldıklarını vurgulayan Dr. Ender Saraç, “GDO’lu ürünler hayatımızı kolaylaştırdı, ama bizleri ölüme daha çok yaklaştırdı. Şimdi bilim sayesinde belki insanların ömrü biraz uzatılacak, ama kalpte stantla, bypasla, sürünüp gidecek” dedi.

Saraç, “Sağlıklı yaşam için kendimizi hep güncelleyelim, vücudumuza virüs girmesini engelleyelim. Yazın yaz meyve ve sebzelerini, kışın da kış meyvelerini tüketelim. GDO’li ürünlerden uzak duralım” dedi.

İnsanları sağlıklı yaşam için bakliyat ürünlerini daha fazla tüketmelerini isteyen Saraç, baharatların öneminden de bahsetti. Saraç, balın hücreleri yenilediğini, pekmezinde kan yaptığını ifade ederek, insanların bol bol pekmez tüketmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Programın sonunda KYK İl Müdürü Salih Kaygusuz, gençleri sağlıklı beslenme konusunda bilgilendiren ve oldukça faydalı bilgileri gençlere ileten Dr. Ender Saraç’a tablo hediye etti.

Kaygusuz, “Türkiye’mizin önde gelen doktorlarında biri olan Ender Saraç, bugün engin bilgileri ile bizleri aydınlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.