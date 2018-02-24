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24 Şubat 2018 15:47

Sekmen Çat ilçesine çıkarma yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beraberindekilerle Çat ilçesine çıkarma yaptı.

Sekmen Çat ilçesine çıkarma yaptı

24 Şubat 2018 15:47


Çat’ın Tuzluca, Yavi, Yarmak ve Değirmenli mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çat Kur’an Kursu’nun inşaatında incelemede bulundu.


Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, AK Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa’nın da katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Başkan Sekmen, “İlçelerimiz modern yatırımlarla buluşuyor. Bugün gelinen noktada alt ve üstyapı, kentsel estetik, yol, tarım ve hayvancılığa destek, cephe sağlıklaştırma, ulaşım, imar, çevre, peyzaj, içme suyu, kanalizasyon ve diğer konularda neredeyse el atmadığımız ilçe kalmadı. Çatlı hemşehrilerimin de refah ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.


Bu arada Başkan Sekmen, ilçe gezilerinde çocuklarla da yakından ilgilendi.




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