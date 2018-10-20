Sekmen: “Demokrasimizin en güçlü temsilcisi muhtarlarımızdır”

Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ağırladığı muhtarlara şehirde hayata geçen yatırımları anlattı. Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz'ın da bulunduğu heyete konuşan Başkan Sekmen, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Muhtarlık müessesesi, kültürümüz ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Demokrasinin en güçlü temsilcisi olan muhtarlarımız, devletimizin uç beyi olarak milletimizin gözü ve kulağı konumundadır” dedi. “Muhtarlarımız, bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da kamu adına önemli bir vazifeyi de ifa etmektedirler” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da, son 16 yıldır yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesiyle devletimizin muhtarlarımıza verdiği önem de kat ve kat artmaktadır. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Mahalli idarelerin yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisidir. Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız. Muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine ortak çare üretiyoruz.” Bu arada ziyarette Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, il genelinde muhtarlara yönelik yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Sekmen'e şükran plaketi takdim etti.