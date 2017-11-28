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28 Kasım 2017 13:56

Sekmen emekliler için harekete geçti

Kurmayları ile birlikte Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilere konut projesinde ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Sekmen emekliler için harekete geçti

28 Kasım 2017 13:56


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, beraberinde Genel sekreter Yardımcısı Selami Keskin, Kentsel dönüşüm daire Başkanı Murat Altundağ, protokol müdürü Mahmut Bektaş ve Er-konut Genel Müdürü Yasin Damla ile birlikte Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanlığına ziyaret etti.


Şube Başkanı Ahmet Degen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in çalışmalarından emekliler olarak çok memnun olduklarını dile getirdi. Degen, “Tabiî ki Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başta olmak üzere siyasilerimiz, emeklilere konut projesinde hep yanımızda oldu. Milletvekili Ilıcalının çalışmaları da takdire şayandır. Vekilimizin emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Yine bu projede devreye giren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ise, Erzurum için gece gündüz çalışıyor. Sadece ilin sorunları değil emeklilerimizin ev sahibi olması noktasında da büyük gayretlerini görüyoruz. Bizde emekliler derneği ve üyelerimiz olarak sorunlarımızı çözme noktasında çalışma yapan başta iktidarımız olmak üzere Başkanımız Mehmet Sekmenin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, emeklilere konut projesi kapsamında belediye olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Emeklilerimizin durumu yakından biliyoruz. Özellikle evi olmayan emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtarmak için çalışmalarımız var. Öncelikli olarak hali hazırda olan konutları uygun fiyatlarda emeklilerimize vermek istiyoruz. Bu konuda dernek yöneticileri ile sık sık toplantılar yaparak yakın zamanda ciddi adımlar atacağız. Tabiî ki bu konutların bir bedeli olacak. Ancak emeklilerimizin sorunlarına da asla duyarsız kalmayacağız. Yapacağımız çalışmalar neticesinde en düşük peşinat bedeli belirleyip ardından kira öder gibi taksitlerle emeklilerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturacağız. Talebin fazla olması durumunda ise Ankara’da Toplu Konut İdaresi ile görüşerek daha fazla konut yapımı için talep de bulunacağız” dedi.




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