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24 Şubat 2018 15:43

Sekmen: "Gençlik Türkiye’nin öznesidir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Sekmen:

24 Şubat 2018 15:43


Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Gençlik Meclisi Başkanı Ali Aydemir ve Gençlik Meclisi Üyelerinin katıldığı buluşmada Başkan Sekmen, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.


“Gençler Gençlikten Büyüktür” sloganına dikkati çeken Başkan Sekmen, “Gençlik, toplumların en büyük sermayesidir. Gençlik, Türkiye’nin öznesidir. Çocukluktan gençliğe geçen neslin toplumsallaşması, mevcut olan toplumun kültürünü, kalkınmasını ve neslinin sürdürülmesini sağlaması bir toplumun kendisini devam ettirmesi açısından oldukça önemlidir. Sürdürülebilir bir gençlik politikası biz siyasetçilerin üzerinde önemle durduğu bir konudur. Gençlerimiz şuan bulundukları sıraların ve onlara sağlanan eğitim imkânlarının kıymetini çok iyi bilmelidir. Eğitimli bir birey olmak gençlerimiz sürekli okumalı ve kendini geliştirmelidir” dedi.




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