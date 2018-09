Sekmen: “Hicri yılbaşı ve Muharrem ayımız İslam âlemine mübarek olsun”

Başkan Sekmen, mesajında şöyle dedi: “Hicri yılbaşımız ile başlayan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Muharrem ayı; ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir aydır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V), Muharrem ayına büyük önem vermiş, bu ayın Aşure Günü olarak bilinen onuncu gününün, bir öncesi ve bir sonrası ile oruçlu geçirilmesini tavsiye etmiştir. Bu ayda Hz. Âdem'in (A.S) Cennet'ten yeryüzüne indirilmesi, Hz. Nuh'un (A.S) tufandan kurtulması, Hz. Musa (A.S) ve ona iman edenlerin Firavun'un zulmünden kurtulmaları gibi, insanlık tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli olayların vuku bulduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan bütün Müslümanları üzen, Peygamberimizin torunu Cennet'in Serdarı Hazreti Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edilmesi olayı da bu ayda meydana gelmiştir. ‘Ehli Beyt'i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek' demektir. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, Yüce Dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkündür. Bu vesileyle 1440 Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hicri yılbaşımız ve Muharrem ayımız İslam âlemine mübarek olsun.”