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24 Kasım 2017 10:44

Sekmen: “Kadınlar yüce Allah’ın bize birer emanetidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sekmen: “Kadınlar yüce Allah’ın bize birer emanetidir”

24 Kasım 2017 10:44

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “İslamiyet ile birlikte kadın, toplumda hak ettiği değeri almıştır. Yüce Dinimiz İslam, kadın ve erkek arasında hiçbir ayrım yapmamış, ilahi emir ve yasaklara muhatap olmada onları eşit tutmuştur. Kadınlara karşı yapılacak muamele konusunda bizim için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), bir Hadis-i Şerifi’nde şöyle buyurmuştur; ‘Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır, hayırlılarınız da kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır.’ Yüce Allah’ın bize birer emanet olarak verdiği kadınlarımıza sahip çıkmak her Müslüman’ın en temel vazifesidir. Kadına şiddet, bireyde tüm insani değerlerin yok olmasıdır. Kadınlarımıza yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle ESMEK ve diğer sosyal birimlerimizde eğitim çalışmalarına büyük bir önem vermekteyiz. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Hanımlara karşı şiddet uygulayan kişiler, ahlak ve vicdanını kaybetmiş insanlar demektir. Bu nedenle emaneti el üstünde tutmalı, kadınlarımıza sevgi, saygı ve şefkatle davranmalıyız.”




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