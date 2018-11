Sekmen'den emeklilere konut için arazi

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen ile sık sık bir araya gelen ve emeklilerin ev sahibi olması noktasında yoğun uğraşlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeler verdi.

Başkan Sekmen, Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde 2000, Şehitler Mahallesinde 5000, Edip Somunoğlu Mahallesinde 500, Kazım Yurdalan Mahallesinde 500, Aziziye Dadaşkent'de 500 ve yine bazı bölgelerde konut yapımı için arsa tahsisinde bulundu. Dernek Başkanı Ahmet Degen'in yaptığı ziyarette emeklilere sevindirici haberler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlimizde yaşamlarını idame ettiren emeklilerimizin sorunlarını giderme noktasında şehri yönetenler olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Emeklilerimizin en büyük sorunu olan kiracılıktan kurtarmak adına gerek hükümetimiz gerekse şehri yöneten bizler olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önceleri olduğu gibi bundan sonrada emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Konut yapılması için belediye olarak emeklilere arsa tahsisinde önemli mesafeler kat ettik. İlimizin kalkınması gelişmesi ve hemşehrilerimizin sorunlarını en asgariye indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Türkiye Emeklilerin Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ise, emeklilere konut yapımı için arsa tahsisinde bulunan Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Degen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen emeklilerimizin ev sahibi olması için büyük uğraşlar veriyor. Yaptığımız her ziyarette bizlerin sorunlarını dinleyen ve çözüm için imkanları seferber eden Mehmet Sekmen, her zaman bizlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Son yaptığımız toplantıda Başkan Sekmen şehrin bazı bölgelerinde emekliler için yeni konutların yapılması noktasında arsa tahsisinde bulundu. Bu sevindirici çalışmanın ardından şimdi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile gerekli girişimleri yapacağız. Dernek yönetimi olarak, arsa tahsisinden sonra şimdi resmi yazıları TOKİ'ye elden ulaştıracağız ve bir an önce harekete geçilmesi için Ankara'da yoğun bir mesai harcayacağız. Üyelerimizin de biraz sabır istiyoruz. Bizler yani emekliler olarak gerek hükümetimiz ve gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.