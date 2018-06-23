Sel suları karayolunu trafiğe kapattı

Onlarca araç yolda mahsur kalırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Aniden bastıran sağanak yağış Oltu ilçesinde mahallelerden geçen bazı derelerin taşmasına neden oldu. Oltu’ya bağlı İriağaç, Kaledibi, Sağlıcak, Güzelsu, Dutlu mahallerinden önünden gelen sel suları Oltu -Artvin yolunu trafiğe kapattı. Yine sağanak yağış Narman- Oltu karayolunun kapanmasına neden oldu.

Onlarca araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlardan Turgut Atmaca, sele kapılmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Atmaca, yağmurun aniden bastırdığını, felakete dönüştüğünü belirtti.

Karayollarına bağlı iş makinesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.