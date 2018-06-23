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23 Haziran 2018 11:45

Sel sularının ortasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Erzurum’un Narman ilçesinde sel sularının ortasında kalan sokak köpeğini Jandarma ve Erzurum Büyükşehir Narman İtfaiye ekipleri kurtardı.

Sel sularının ortasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular

23 Haziran 2018 11:45


Narman ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası gelen sel sularının ortasında kalan sokak köpeği İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Narman itfaiye ekiplerini seferber etti. İtfaiye eri, jandarma ekiplerinin yardımıyla halatla çayın ortasındaki köpeğin yanına indi. İtfaiye erinin halatı belinden bağladığı köpek jandarma ekipleri tarafından yukarı çekildi. Sel sularından kurtarılan sokak köpeği kurtarıldı.


Kurtarma operasyonu bittikten sonra köpeğin karnını doyuran ekipler bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.




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