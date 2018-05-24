Sel Tortum-Artvin karayolunu trafiğe kapattı

Tortum-Artvin-Oltu karayolu, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan selin malzeme yığması nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Bir ambulans ve yüzlerce araç yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları iki saatlik bir çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı. Yapılan çalışmanın ardından ilk olarak ambulansa yol verildi. Daha sonra kuyrukta bekleyen diğer araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

Ekipler yoldaki malzemeyi tamamen temizledikten sonra trafik normal olarak seyrine devam etti.