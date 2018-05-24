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24 Mayıs 2018 12:10

Sel Tortum-Artvin karayolunu trafiğe kapattı

Erzurum Tortum-Artvin-Oltu karayolu Aksukapı mevkii sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Sel Tortum-Artvin karayolunu trafiğe kapattı

24 Mayıs 2018 12:10


Tortum-Artvin-Oltu karayolu, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan selin malzeme yığması nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Bir ambulans ve yüzlerce araç yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları iki saatlik bir çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı. Yapılan çalışmanın ardından ilk olarak ambulansa yol verildi. Daha sonra kuyrukta bekleyen diğer araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.


Ekipler yoldaki malzemeyi tamamen temizledikten sonra trafik normal olarak seyrine devam etti.




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