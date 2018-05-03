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03 Mayıs 2018 09:23

Selami Altınok’tan Palandöken Belediyesi’ne ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti’den Erzurum Milletvekili aday adayı olan Selami Altınok, Palandöken Belediyesi’ni ziyaret etti.

Selami Altınok’tan Palandöken Belediyesi’ne ziyaret

03 Mayıs 2018 09:23


Beraberinde Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile Başkan Orhan Bulutlar’la görüşen Altınok’a, AK Parti’nin Erzurum İl eski Başkanı Fatih Yeşilyurt da eşlik etti. Milletvekili aday adayı Selami Altınok, yıllarca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak hizmet verdiği Erzurum’a, bu kez de siyasal zemin üzerinde hizmet etmeyi arzuladığını ifade etti.


Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da, AK Parti Milletvekili aday adayı Selami Altınok’la hem seçim süreci, hem de belediye çalışmalarına ilişkin olarak bir süre sohbet etti. Altınok’u tebrik eden ve seçim çalışmalarında başarılar dileyen Bulutlar, konuklarına Palandöken ilçesine verilen hizmetlere dair bilgiler aktardı. İlçede kültür merkezinden emniyet müdürlüğüne, yeni hizmet binasından nikah sarayına varıncaya kadar fiziki birçok yatırımı hayata geçirdiklerini kaydeden Bulutlar, “ilçemizin ihtiyaç duyduğu her alanda Palandöken Belediyesi’nin imzası var. Ne mutlu bizlere ki, bu mübarek şehre ve Palandöken gibi güzide bir ilçeye hizmet etme ayrıcalığını yaşıyoruz” diye konuştu.


AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Selami Altınok ise, halka hizmetin Hakk’a hizmet etmek olduğunu kaydederek, “Bu şehir için taşı taş üstüne koymuş olan herkesten Allah razı olsun. Mevla inşallah bizlere de bu mübarek şehre siyasi mecrada da hizmet edebilme mutluluğunu yaşatır” niyazında bulundu.




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