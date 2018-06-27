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27 Haziran 2018 09:37

Semah ile cami temeli attılar

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan Mahallesinde yapılacak olan caminin temel atma töreninde mahalle muhtarı ve eşi semah yaptı.

Semah ile cami temeli attılar

27 Haziran 2018 09:37


Şenkaya Belediyesinin yaptıracağı caminin temel atma töreninde emekli imam Abdullah Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından türküler eşliğinde semah yaparak temele beton döküldü.


Çamlıalan Mahalle Muhtarı Hasan Tuncay, köylerinin uzun zamandan beri alevi köyü olduğunu belirterek, “Önceleri köyümüzde cem evi ve cem tutulurdu. Fakat zamanla bu cem evleri tamamen tahrip oldu. Yaşamını yitiren dedelerimizin ardından uzun bir süre ibadet yapamadık. Kendimizi boşlukta hissettik. Köylülerimizle bir karar alarak cem evi yerine buraya bir cami yapılmasına karar verdik. Cem evi olsa bile cami yapımı gene mutlak oldu. Biz cenazelerimiz vakit namazlarımız bayram namazlarımız ve daha birçok ibadetimizden yoksun kaldık. Onun için Şenkaya Belediyesine ve caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Bu arada caminin yapımını üstlenen ve temel atma törenine katılan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise, ilçenin en büyük köylerinden birisi olan Çamlıalan’ın bu eksikliğine kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “Köy muhtarının talebi doğrultusunda biz de kolları sıvadık. 250 metrekare arsa üzerine yapacağımız ve altında gasılhanesi, abdesthanesi, imam evi ve cami olmak üzere bir ibadethane yapıp ibadete açacağız. İbadethaneler hepimizin ihtiyacı olan yerlerdir. Hak din, hak Muhammed inancımız bir olan toplumuz onun için dün belki ekonomik nedenlerle yapamamıştınız ama bugün el birliğiyle yapacağız.” şeklinde konuştu.


Köy tarihinde ilk kez köylerine camii yapılacak olmasından ötürü son derece memnun olduklarını belirten köy sakinleri, cami yapımında gönüllü olarak bağışta bulunacaklarını ifade ettiler. Toplamda 250 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak camide tuvaletlerinin yanı sıra gasilhane, abdesthane ve imam evi de yer alacak.


Bu arada Şenkaya ilçesine 35 km mesafede bulunan 120 hane ve 1.200 nüfuslu Çamlıalan Köyü, en kısa zamanda camisine kavuşacak.




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