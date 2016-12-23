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23 Aralık 2016 14:50

Şenkaya dernek başkanları Sekmen’i ziyaret etti

Şenkaya dernek başkanları Sekmen’i ziyaret etti

23 Aralık 2016 14:50

Türkiye genelindeki Şenkaya ilçesi dernek başkanları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmeni ziyaret etti.
Sarıkamış harekâtının 102. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum’a gelen Türkiye genelindeki Şenkaya ilçesi dernek başkanları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ettiler. Dernek başkanlarının ziyareti için teşekkür eden Başkan Sekmen, misafirleri Erzurum’da görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Dernek başkanlarına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Nevzat Demirkol’da eşlik etti.
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumlardan bahseden Başkan Sekmen, “Ülkemizin içinde ve dışında şehit verdiğimiz büyüklerimize ecdadımızın mekanları cennet ruhları şad olsun. Biz bir asır önce de bir asır sonrada gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında cephelerde halen savaşıyoruz. Eğer siz büyükseniz ve dişli iseniz her zaman emperyalist güçlere karşı dik durmalısınız. Ben biliyorum ki bu millet dün de bugün de yarında vatanını korumaya devam eder” dedi.



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