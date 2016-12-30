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30 Aralık 2016 15:30

Şenkaya Kaymakamı Dereci Görevine Başladı.

Şenkaya Kaymakamı Dereci Görevine Başladı.

30 Aralık 2016 15:30

Şenkaya Kaymakamlığına atanan Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci görevine başladı.
Şenkaya kaymakamlığına yeni atanan Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci’yi kurum amirleri, memurlar, muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı. Dereci; “Vatanımızın kutlu bir köşesinde görev yapacak olmanın verdiği heyecan, inanç ve kararlılıkla görevime başlamış bulunmaktayım. Tüm görev süresi boyunca adalet, hakkaniyet ve insaniyet değerlerinden ayrılmadan disiplinli, ilkeli ve yüksek bir görev şuuru içerisinde olacağım.
Devlet teşkilatı insanların refahı, mutluluğu ve görevi için vardır. Tüm Devlet memurları da bu doğrultuda faaliyet göstermelidir. Ancak Devlet ve Millet kaynaşması gerçekleştiğinde bir Millet zirveye ulaşabilir. En büyük amacımız bu birlik ve beraberliğin gerçekleşmesidir” dedi.
Ömer Dereci Kimdir?
1979 yılında Rize ili Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini RİZE/Ardeşen İlçesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 2008 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı.
Eskişehir Valiliğinde mesleğe başlayan Sayın Ömer DERECİ, Samsun İli Çarşamba İlçesinde Kaymakam Refikliği, Kocaeli İli Kandıra İlçesinde teftiş stajı, Giresun İli Yağlıdere İlçesinde Kaymakam vekilliği ve Colchester Üniversitesinde bir yıllık yurtdışı eğitimini başarıyla tamamladı. 21.02.2011-06.08.2013 tarihleri arasında Trabzon İli Hayrat Kaymakamı olarak görev yaptı.
19.07.2013 tarihli ve 2013/463 sayılı Müşterek Kararname ile Yusufeli Kaymakamlığına atandı. Yusufeli Kaymakamlığı görevini yürütmekte iken 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Şenkaya Kaymakamlığına atanan Ömer Dereci Evli ve iki çocuk babasıdır.



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