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20 Eylül 2017 11:43

Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu’ndan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı

Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenyurt Topal, Şenkaya Köylerinde eğitim ve öğretim gören ihtiyaç sahibi bin 110 öğrenci için kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu’ndan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı

20 Eylül 2017 11:43


Şenkaya ve Köy Dernekleri Konfederasyonu’nun proje kapsamında bin 110 öğrenciye kırtasiye, kışlık mont ve ayakkabı ve giyim malzemeleri dağıtılmak üzere İstanbul’dan ‘eğitim yardım kamyonu’nu Şenkaya’ya gönderdiklerini açıklayan Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenyurt Topal, “Federasyonumuz ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi öğrencilerimizin eğitim-öğretim konusunda da hassasiyetini gösterip, kendi ilçemize de böyle çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın, evlatlarımızın yüzlerindeki başarı mutluluğu bizlerin mutluluğunu bir kat daha arttırıyor. Projeyle birlikte ülkemizde geleceğin genç nesil yavrularımıza bir nebzede olsa destek olunmasını sürdüreceğiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Projeye destek olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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