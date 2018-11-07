Şenkaya YİBO'ya robotik sınıf açıldı

Şenkaya YİBO'da Robotik sınıf düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Şenkaya yatılı bölge ilköğretim Robotik sınıf açılışında yaptığı konuşmada “Robotik sınıflarımız çok önem arz ediyor. Keşke imkanımız olsa bütün okullarımıza açabilsek ama elimizden geldiğince bu tür sınıf sayımızı artırmaya çalışacağız” dedi.

Kaygusuz, “Robotik ve Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, el becerisinin gelişimi, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Programlama ve kodlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de robotik ve kodlama eğitimine ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor. Kodlama ve Robotik, gelecek nesillerde ki teknolojinin alt yapısını oluşturarak günümüzde yerini iyice sağlamlaştırmış durumdadır. Geleceğin teknolojisini, çocuklarımıza şimdiden alt yapı oluşturarak öğretmek, onların bilimsel araştırmalara eğilimini ve Kodlama ve Robotik teknolojisine adım atmalarını sağlayacaktır. Avrupa'da gittikçe daha fazla okul robotik ve bilgisayar programlama derslerini okul müfredatına alıyor” diye konuştu.

Robotik Nedir?

Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları İsmail Bağrıyanık, Turan Bağaçlı ve okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.