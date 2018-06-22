Şenkaya’da birlik beraberlik rüzgarı esti

Sanatçı Ayaz Toprak ve Adem Baysal’ın katılımcıları coşturduğu gecede halaylar birlik beraberlik için çekildi. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, “Birbirlerini daha önce görmemiş olan mahallelilerimiz tanışıp kaynaştı” dedi.

Özcan, ülkemizin çok önemli zamanlardan geçtiğini birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu, milletimizin beraberce güzel olduğunu ve beraber olursak hiç bir kuvvetin ülkemize zarar veremeyeceğini kaydetti.

Katılımım yoğun olduğu gece halaylarla türkülerle son buldu.