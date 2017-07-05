Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 14:10

Şenkaya’da Doğa Sporları Kulübü kuruldu

Şenkaya’da yeni kurulan Doğa Sporları Kulübü ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Şenkaya’da Doğa Sporları Kulübü kuruldu

05 Temmuz 2017 14:10


Şenkaya Doğa Sporları Spor Kulübü Derneği; Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Görbil Özcan, Milli Eğitim Müdürü Köksal Bulut, SYDV Müdürü İbrahim Abdi Öztaş ve spor kulübü üyelerinin katılım ile Gençlik Merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.


İlçe Kaymakamı Ömer Dereci konuşmasında: “İlçemiz doğa sporları için uygun bir yapıya sahip. Fakat ilk aşamada ilçemizi sporla tanıştırmamız, yapacağımız işi toplumsallaştırmamız lazım. Geleceğimiz olan çocuklarımızı Spor ile tanıştırıp, sporu sevdirip, ilçemizdeki gençleri ve memurları bir araya getirmeliyiz. Burada bir araya gelmemiz ilçemiz ve mahallelerimizin arasında ki kaynaşma için çok önemli bir adımdır. İlçemize kalıcı bir eser bırakmalıyız. Bu anlamda en kalıcı eser doğayı ve sporu seven insandır. Burada vereceğimiz kararlar ve yapacağımız işlerle çocuklarımıza örnek olacağız ve onların yaşamlarında asla unutmayacakları hatıralara imza atacağız. Bunun için ilk öncelikle trekking rotaları çıkarıp; ilçemizdeki biyolojik çeşitlilikleri, doğa manzaralarını, kültür varlıklarını, tarihi eserleri, kanyonları ve daha bir çok doğal güzelliği, bu yürüyüşlerle sosyal medya ve basın yardımı ile halkımıza duyurmamız gerekiyor. Yeni kurulan Şenkaya Doğa Sporları Spor Kulübü Derneğimize, Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediyesi ve ilçemizdeki resmi kurumlar olarak her türlü desteği vereceğiz.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!