Şenkaya’da Doğa Sporları Kulübü kuruldu

Şenkaya Doğa Sporları Spor Kulübü Derneği; Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Görbil Özcan, Milli Eğitim Müdürü Köksal Bulut, SYDV Müdürü İbrahim Abdi Öztaş ve spor kulübü üyelerinin katılım ile Gençlik Merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamı Ömer Dereci konuşmasında: “İlçemiz doğa sporları için uygun bir yapıya sahip. Fakat ilk aşamada ilçemizi sporla tanıştırmamız, yapacağımız işi toplumsallaştırmamız lazım. Geleceğimiz olan çocuklarımızı Spor ile tanıştırıp, sporu sevdirip, ilçemizdeki gençleri ve memurları bir araya getirmeliyiz. Burada bir araya gelmemiz ilçemiz ve mahallelerimizin arasında ki kaynaşma için çok önemli bir adımdır. İlçemize kalıcı bir eser bırakmalıyız. Bu anlamda en kalıcı eser doğayı ve sporu seven insandır. Burada vereceğimiz kararlar ve yapacağımız işlerle çocuklarımıza örnek olacağız ve onların yaşamlarında asla unutmayacakları hatıralara imza atacağız. Bunun için ilk öncelikle trekking rotaları çıkarıp; ilçemizdeki biyolojik çeşitlilikleri, doğa manzaralarını, kültür varlıklarını, tarihi eserleri, kanyonları ve daha bir çok doğal güzelliği, bu yürüyüşlerle sosyal medya ve basın yardımı ile halkımıza duyurmamız gerekiyor. Yeni kurulan Şenkaya Doğa Sporları Spor Kulübü Derneğimize, Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediyesi ve ilçemizdeki resmi kurumlar olarak her türlü desteği vereceğiz.” dedi.