Şenkaya’da enerji nakil hatları yer altına alındı

İlçesinde yapılan enerji nakil hatlarının yer altına alınması çalışmalarının son durumunu yerinde incelemek üzere Şenkaya’ya çıkarma yapan ARAS Elektrik Dağıtım AŞ Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, toplam 3 milyon TL’lik bir yatırımla elektrik şebekesinin ilçe merkezinde yeraltına alındığını kaydetti. Şenkaya kırsalında da çalışmalarının olduğunu aktaran Öcal, “Şenkaya ilçesi kırsalında da yaklaşık 7 milyon TL’lik bir yatırımla enerji nakil hatlarını yeniledik. Önümüzdeki yıl için ise yapmayı planladığımız yatırımları kontrol ettik. Bu arada önümüzdeki yıl için yaklaşık 6 milyon TL’lik bir yatırım yapacağız. 2017-2018 yılları içerisinde Şenkaya ilçemize toplamda 17 milyon TL’lik bir elektrik yatırımı yapmış olacağız” dedi.

Ardından ilçede yapılan çalışmaları yakından inceleyen Hüseyin Öcal ve beraberindekiler daha sonra İlçe Kaymakamı Ömer Dereci’yi makamında ziyaret etti.

Yapılan çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Dereci, enerji nakil hatlarıyla ilgili önceden kendilerine büyük şikâyetler geldiğini ancak kısa süre içerisinde yapılan çalışmalarla sorunların büyük oranda giderildiğini belirterek ARAS Elektrik Dağıtım AŞ’ye teşekkür etti.

Bu arada ilçede yapılan çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı. Gerek araç trafiği gerekse görsellik açısından enerji nakil hatlarının yer altına alınmasının ilçeye katkı sağladığını belirten Şenkayalı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.