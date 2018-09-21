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Şenkaya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde düzenlenen programla ilköğretim haftası kutlandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen programla ilköğretim haftası kutlandı.


Kutlama programı Yedinisan İlkokulu bahçesinde yapıldı. Programa, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Akif Yorulmaz, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Bedir, daire amirleri, Siyasi Parti temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Kutlama programına saygı duruşunda durulması ile istiklal marşının okunması ile başlanıldı. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını Okul Müdürü Barın Özer Yaptı. Özer; “Bugün eğitim öğretimin başladığı ilk hafta inşallah çocuklarımıza, ailelerine, milli eğitim camiasına ve tüm milletimize hayırlı olur. Bizler öğretmenler olarak sorumluluklarımızı biliyoruz ve ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizin farkındayız. Herkesten çok özverili, herkesten çok sabırlı ve herkesten çok çalışkan olmalıyız, öyle olacağımıza da siz değerli katılımcıların huzurunda söz veriyoruz" dedi.


Konuşmanın akabinde öğrenciler gösterilerini sunarak şiirler okudu. Kutlama programı 4 üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1 inci sınıf öğrencilerine gül vermesi ile sona erdi.

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