Şenkaya’da yayla şenlikleri hazırlıkları

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Yayla Şenlikleri Festivalinin 26 Haziran’da Dolunay köyünde yapılacağı belirtildi.

Festivale Şenkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Meclis üyeleri, Şenkaya Bölük Komutanlığı, Karınca Garnizon Komutanlığı, birçok sivil toplum kuruluşu ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek olan Özyurt ve Dolunay köyü sakinleri katılacak.

Festival saygı duruşu, İstiklal marşımızın okunmasıyla başlayacak, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan’ın konuşması, yöreye ait halk ozanlarının türküleri, deyişler, davul zurna eşliğinde halaylar, yöreye ait cağ kebap, yiyecekler ikramı ve birçok sürpriz yöresel oyunlarla devam edecek.

Anadolu Basın Yayın Birliği İstanbul İl Başkanı Nursen Bilgili, yaptığı açıklamada, “Festival Organizasyonu ile ilgili her konuda desteklerini esirgemeyen Şenkaya Kaymakamlığı’na, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan’a, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Bedir’e, Şenkaya Bölük Komutanlığı’na, Karınca Garnizon Komutanlığı’na, Meclis üyeleri Necip Baysal ve Mehmet Adak’a, Özyurt Köyü Muhtarı Gökan Babur ve Dolunay Köyü Muhtarı Zakir Bilgili’ye Dolunay ve Özyurt dernekleri olarak teşekkür ederiz.

Festivalin yapılması için kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeleri yapan Ankara Özyurt ve Dolunay köyü dernekleri (ÖZ-DER) Başkanı Kemalettin Baysal’a ve festival organizasyonu komite Başkanı İrfan Belge’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.