Servisçiler kontak kapattı, bin 400 öğrenci yolda kaldı

Erzurum'un Oltu ilçe merkezinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servisçiler, yeterli S plakası alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yeterli S plakası vermediğini öne süren servisçiler, araçlarıyla Oltu Kale Meydanında toplanarak kontak kapattı. Durumu protesto eden sürücüler, öğrenci taşımacılığını yasal olarak yapmak istediklerini belirtti.

Servis şoförü Yakup Özmen, "S plakasının sayısını artırsınlar. Ücreti ne kadar olursa olsun yeter ki bize plaka versinler. Öğrencilerimiz mağdur oluyor, bizler mağdur oluyoruz, araçlarımız ceza yiyor. Yetkililerden bir an önce bir çözüm getirmelerini istiyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu bizim mahallemiz taşıyabilirsiniz diyor trafik S plakasız asla taşıyamazsınız diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Öğrenci taşımacılığı yapan Mustafa Kazan da, "Okullarımız uzak, öğrenci sayısı fazla. Araba sayısını bir türlü artıramıyoruz. Ben bütün yetkililerden plaka istiyorum" diye konuştu.