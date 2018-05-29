Seyahatte cildinizi de düşünün

Ata Nejat Ertek, cilt sağlığı için günlük yaşamda olduğu kadar seyahatte de dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör olduğunu söyledi.

Ata Nejat Ertek, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu;

“Nemlendirici: Eğer uçakla seyahat edecekseniz bir gece önceden cildinize yoğun nemlendirici uygulamanızda fayda var çünkü uçakta kabin basıncının dehidrasyon etkilerine maruz kalacağınız için gece uyguladığınız cilt nemlendirici cilt neminizi arttırmaya yardımcı olacaktır.Uçaktaki kuru hava cildin nemini kaybetmesine yol açar bunu unutmayın ! Seyahat sırasında cilde zarar veren diğer faktörler ise beslenme düzenindeki değişiklik, yol stresi veya cilt tipinize uygun olmayan ürünler kullanmaktır.

Saçlar: Yanınıza mutlaka seyahat boyu şampuanınızı ve saç kreminizi almanızda fayda var. Çünkü kalacağınız yerin sunduğu bakım ürünleri saç dokunuza zarar verebilir.Gün içerisinde saçlarınızı çok sık taramamalısınız ve çok sıkı olarak saçlarınızı toplamamalısınız. Aksi takdirde saçlarınızın kırılmasına ve çatlamasına neden olursunuz.Saçlarınızı kuruturken fön makinesini de uzakta tutmaya özen gösterin.

Ayak Bakımı: Ayak bakımı kişisel hijyenin en önemli parçalarından biridir. Bütün gün ayaklarımızın üzerinde durduğumuz düşünülürse ayak sağlığının da genel anlamda ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce pedikür yaptırmanızda fayda var.Ayrıca ayaklarınızı her gün ılık ve sabunlu suyla yıkayın. Ardından serin suyla durulayıp bir havlu yardımıyla ve parmak aralarını atlamadan iyice kurulayın.Ayaklarınıza ekstra bakım için talk pudrası veya krem uygulayabilirsiniz.Seyahat çantanızda yanınızda daima yara bandı taşımalısınız. Babet ayakkabılar, topuklu ayakkabılar ayaklar şiştiği için ayakları sıkabiliyor.Bütün yükünüzü kaldıran ayaklarınıza acıyın, kilit bölgelere yara bantları yerleştirerek tedbirinizi alın. Seyahat için rahat ayakkabıları tercih etmenizde büyük önem taşır.

El Bakımı: Güzel ve narin ellere sahip olmak çok önemlidir. El bakımında ellerin doğru şekilde yıkanmasına dikkat edilmelidir.Doğru yıkama için ihtiyacınız olan malzeme yumuşak bir sabundur. Kimyasal maddeler ellerin çok yıpranmasına neden olduğu için doğal ve ph dengeli sabunlar kullanmalısınız.Ellerinize haftada 2-3 defa peeling yapmalısınız, bu ellerinizi ölü hücrelerden ve birikmiş kirlerden arındıracaktır.Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka el kremi sürün.Eller kadar güzel tırnaklarda büyük öneme sahiptir.Tırnaklarınızı fırçalayın ve içlerini iyice temizleyin. Tırnaklarınızı törpülerken ise törpüleme işleminin tek yönde olmasına dikkat edin. Tırnak etlerinizi yumuşatmak için ılık ve sabunlu suda 5 dakika kadar bekletin ve yumuşayan etleri tırnak tiplerinize doğru itin. Tırnaklarınızı sararmamaları için limonla 1-2 dakika ovabilirsiniz.”