Seyir halindeki otomobil alev aldı

Alevlere vatandaşlar müdahale ederek söndürdüler.

Cumhuriyet caddesinde seyir halinde bulunan Erdal Dikici yönetimindeki 25 LY 735 plakalı araç aniden alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar ilk müdahaleyi su ile yapmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri polis araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek soğutma çalışmalarını yaptı.

Yangının aracın akü kısmından kaynaklı olarak çıktığı tahmin edilirken araçta maddi hasar oluştu. Yol ortasında yanan araç söndürüldükten sonra vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı.