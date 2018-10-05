Şeymanur'un sosyal medyadan protez bacak çağrısı

Erzurum'da doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Şeymanur Tekin, protez bacak için çağrıda bulundu. Yaşam enerjisiyle dikkati çeken Şeymanur, 15 yaşına kadar dizlerinin üstünde sürünerek yürümeye çalıştığını söylerken, ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlattı.

Erzurum'a bağlı Narman ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Şeymanur Tekin, hayatın zorluklarına boyun eğip duvar kenarında kalmamak için hep mücadele ettiğini söyledi. Tekin, "Annem hamileyken kullandırılan iğneler tarafından bacaklarım zarar görmüş bir şekilde doğdum. 15 yaşıma kadar dizlerime basarak yürüdüm. Benim için hayat oldukça zor ve kısıtlı olmasına rağmen, tekerlekli sandalyemde oturup izlediklerimden ibaret saymadım hiçbir şeyi" dedi.

"Bir şansım var, protez"

Bacaklarının kesilerek protez takılması gerektiğini ifade eden Tekin, "Doktoruma gittiğimde bacaklarımın kesilerek protez takılması gerektiğini söyledi. Protez nedir, nasıl kullanılır bilmiyordum. Ailemin maddi durumu kullanışsız protez almalarına yetti ama yürüyemiyorum. Yürümem için gerekli olan protez, maddi ve manevi destek. Bana yardım edin" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlattı

Ünlü sanatçı Haluk Levent'ten, protez bacak çağrısı yapan Şeymanur Tekin'e destek geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden "Bu kardeşimiz için hazırlanalım dostlarım. Kampanya başlatacağız" notunu paylaştı.