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25 Temmuz 2018 15:05

Seyyar satıcılardan Başkan Sekmen’e teşekkür

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla Mahallebaşı’nda ki 70 esnaftan oluşan semt garajı pazarı restore edilmeye başlandı.

Seyyar satıcılardan Başkan Sekmen’e teşekkür

25 Temmuz 2018 15:05


Mahallebaşı’nda ki esnafın pazar yerinde ki su sızıntılarından ve kötü görünümden şikayetçi olması üzerine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bina içi ve dışı olmak üzere tadilat çalışmalarını başlattı.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mahallebaşı semt garajında ki Pazar yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Daha önce esnafa bu kadar destek çıkan bir Belediye Başkanı görmediğini ifade eden Seyyar ve Pazarcılık Odası Başkanı İskender Aktepe, “Erzurum esnaflar odasına bağlı 700 tane esnafımız var. 35 senedir ben Seyyar ve Pazarcılık Odası Başkanlığı yapıyorum. Erzurum’a gelmiş geçmiş bütün Belediye Başkanlarını gördüm ama bugünkü Belediye Başkanı kadar Erzurum’un esnafına sahip çıkan bir Belediye Başkanı görmedim. 2 ayda bir esnafla toplantı yapıyor, esnafın sıkıntılarını dinliyor, sıkıntılarımızı gideriyor, şu an Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından semt garajı pazarımızda bir çalışma yapılıyor 20 güne kadar bitmesi bekleniyor ve bu çalışma bitince pazarımız daha güzel olacak. Bize sahip çıkan Belediye Başkanımıza şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum” dedi.




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