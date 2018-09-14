Short Track Nene Hatun Kupası başladı

Erzurum'da düzenlenen 16 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek olan Short Track Nenehatun Kupası başladı.

Palandöken buz pateni pistinde düzenlenen yarışmaya Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde yarışacak olan 6 ilden 150 sporcu katıldı.

Kulüplerarası yarışlarda yeni hakemlik belgesi alan hakemlerde tecrübe kazandırılması için görevlendirildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Erzurum'un bir spor merkezi haline geldiğini ifade ederek“ Erzurum son yıllarda spor merkezi spor kenti haline geldi. Yaz aylarında Yüksek İrtifa Kamplarıyla futbolda ,kışın ise buzda, kayakta tam bir spor merkezi haline geldi. Bugünde 13-15 eylül tarihleri arasında Nene Hatun Short Track Kupası gerçekleştiriyoruz şuanda. Yaklaşık 150 sporcu var 5 -6 ilimizle birlikte şuanda miniklerde, küçüklerde, yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde bu yarışmaları şuanda tertip ediyoruz ” diye konuştu.

Short Track Türk Milli Takımı Baş Antrenörü Anna Lukanova ise “Türk Milli Takımı çok optimist ve onlarla ilgili iyi görüşlerim var ve benim de atacağım birkaç adım var. Türkler çok yüksek kalitede kayan patencilere sahip. Bunun için de çok memnunum ve bu yapacağım işleri tetikliyor. Antrenmanlar çok zor ve yoğun geçti ama başarılı sonuçlar bu antrenmanların meyvesi olacaktır. “ dedi.

Short Track Nene Hatun Kupası 16 Eylül 2018 tarihine kadar Palandöken buz pateni pistinde devam edecek.