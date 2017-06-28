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28 Haziran 2017 13:22

Sıla-i rahim için geldiler hüzünlenerek döndüler

İstanbul’da faaliyet gösteren Aşkale köy derneklerinin ortaklaşa hazırladıkları "Sıla-i Rahim" programlarında sona gelindi.

Sıla-i rahim için geldiler hüzünlenerek döndüler

28 Haziran 2017 13:22

Program kapsamında 4 günlük bayram ziyaret için toplamda 11 otobüs ve yaklaşık 500 kişilik kafile ile ilçeye ziyarete gelen vatandaşlar bugün dönüş hazırlıklarını tamamlayarak ilçeden ayrıldılar.


Hükümet meydanında toplanan kafileyi İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat uğurladı. Hükümet meydanında toplanan vatandaşlara İstanbul’dan gelen Bar ekibi Erzurum Barlarından oyunlar sergiledi.


Sabahki veda programına AKDER (Aşkale Köy Dernekleri Federasyonu) ve Ballıtaş Köyü Dernek Başkanı Güngör Orbak, Kapıkale Köyü Dernek Başkanı Celil Arakız, Saptıran köyü Dernek Başkanı Zafer Demir ve Sıla-i Rahim programı için Aşkale’ye gelen vatandaşlar ve yakınları katıldı.


Neşeyle başlayan program otobüslerin hareketiyle yerini hüzüne bıraktı. Belediye başkanı Şenol Polat dernek başkanlarına birer hediye takdim etti.




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