Sıla-i Rahim programında coşku doruktaydı

İstanbul Esenyurt Dernekler Başkanı Ali Murat Alatepe ve Murat Balkuş’un organizasyonu ile ilki 300, ikincisi 750 kişi ile devam eden ve bu sene üçüncüsü 2 bin 500 kişinin katılımıyla Erzurum’da ‘Sıla-i Rahim’ programı yapıldı. Ramazan’ın son iftarının Erzurum’da geçirilmek üzere ayarlanan organizasyonda, İstanbul’dan Erzurum’a gelen otobüsler ücret olarak organize edilmiştir. İstanbul Esenyurt Dernekleri organizesinde Aşkale, Çat, Hınıs, Karayazı, Karaçoban, Tekman, Narman, Oltu, Tortum, Pasinler ilçelerinden misafirler Erzurum’a geldi. Erzurum’da kaldıkları süre içerisinde tabyalardan, hamamlara, Oltu Taşı tesbihçilerden, Narman Peri bacalarına, Pasinler Kaplıcalarına varıncaya kadar bir takım yerler de gezi programı içinde yer aldı.

Organizasyona İstanbul Esenyurt Dernekler Başkanı Ali Murat Alatepe, Murat Balkuş, Kenan Keskelen, Sinan Siverekli, Hakim Doğan, Özgen Akçı ve İstanbul Esenyurt Dernekler Bar ekibi katıldı.

Etkinliğin son gününde Yakutiye kent Meydanında konser programı düzenlendi. İstanbul’dan gelen ve Erzurum’da sahne alan sanatçılar söyledikleri türkülerle davetlileri coşturdu.