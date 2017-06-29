Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:17

Sıla-i Rahim programında coşku doruktaydı

İstanbul Esenyurt Dernekler Başkanlığınca üçüncüsü düzenlenen ‘Sıla-i Rahim’ programı Erzurum’da coşku ile karşılandı.

Sıla-i Rahim programında coşku doruktaydı

29 Haziran 2017 12:17


İstanbul Esenyurt Dernekler Başkanı Ali Murat Alatepe ve Murat Balkuş’un organizasyonu ile ilki 300, ikincisi 750 kişi ile devam eden ve bu sene üçüncüsü 2 bin 500 kişinin katılımıyla Erzurum’da ‘Sıla-i Rahim’ programı yapıldı. Ramazan’ın son iftarının Erzurum’da geçirilmek üzere ayarlanan organizasyonda, İstanbul’dan Erzurum’a gelen otobüsler ücret olarak organize edilmiştir. İstanbul Esenyurt Dernekleri organizesinde Aşkale, Çat, Hınıs, Karayazı, Karaçoban, Tekman, Narman, Oltu, Tortum, Pasinler ilçelerinden misafirler Erzurum’a geldi. Erzurum’da kaldıkları süre içerisinde tabyalardan, hamamlara, Oltu Taşı tesbihçilerden, Narman Peri bacalarına, Pasinler Kaplıcalarına varıncaya kadar bir takım yerler de gezi programı içinde yer aldı.


Organizasyona İstanbul Esenyurt Dernekler Başkanı Ali Murat Alatepe, Murat Balkuş, Kenan Keskelen, Sinan Siverekli, Hakim Doğan, Özgen Akçı ve İstanbul Esenyurt Dernekler Bar ekibi katıldı.


Etkinliğin son gününde Yakutiye kent Meydanında konser programı düzenlendi. İstanbul’dan gelen ve Erzurum’da sahne alan sanatçılar söyledikleri türkülerle davetlileri coşturdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!