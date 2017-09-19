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19 Eylül 2017 12:35

Similasyon Merkezi projesinin ilk adımı atıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Similasyon Merkezi projesinin ilk adımı atıldı

19 Eylül 2017 12:35

Dr. Ömer Çomaklı’nın sağlık alanında gerçekleştirmek istediği projeler arasında yer alan Similasyon Merkezi projesinin ilk adımı atıldı.


Kardiyolog Prof. Dr. Fuat Gündoğdu öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji servisinde kurulan similatör cihazları ile öğretim üyelerinin kendisini geliştirmesine yönelik eğitim, asistan ve öğrencilerin ise bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bir çalışma yapıldı.


Gerçekleştirilen faaliyetle son teknolojinin üniversite birimlerinde kullanılması ve pratiğe yönelik olarak özellikle hekimlerin el becerilerini daha üst seviyeye getirmek amaçlanıyor. Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan bu yöndeki çalışmalar, hekimlerin performanslarına olumlu yönde etki ederek, başarıyı ve hasta memnuniyetini arttıracağı ifade edildi.




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