Şimşek: “Güçlü Meclis, Güçlü Türkiye”

Vatandaşlar ile çay içip sohbet eden Akpınar, güçlü meclisin önemine değindi.

Ömertepe Köyü’nde vatandaşların sorunları ve beklentilerini dinleyerek not alan MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, bu memleketin çocuğu olması münasebeti ile sorunlara zaten vakıf olduklarını, mecliste güçlü bir temsil hakkı kazanmaları haline istisnasız bütün sorunlara el atacaklarının sözünü verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi haricinde ülkede herkesin devletin karşısında saf tuttuğunu anımsatan Akpınar, “Bizim haricimizde kim varsa devletimizin karşısında duruyor. Bu tabloya balınca demokratik yollar ile seçilmiş olan iktidara MHP’nin neden destek verdiği görülebilir.

MHP olarak Cumhur İttifakı’nın nedenlerini iyi tespit ettik. Türk Milletinin yararına olan her şeyde biz varız ve elimizi taşın altına koyarız. ‘Devletin bekası söz konusu olunca gerisi teferruattır’ lafı boşuna değildir. Ne zaman Türk Devleti’ne karşı yapılan bu hain saldırılar son bulur, o zaman kendi siyasi hayatımıza döneriz. Bizlerin siyaseti tamamen yüce Türk Devleti’nin lehine olacaktır. Bunun için sizlerin desteklerini istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy verin MHP’yi meclise güçlü bir şekilde gönderin" dedi.

Sorunların üzerine gidilebilmesi için güçlü bir meclisin göreve getirilmesinin altını çizen Akpınar, "24 Haziran seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Bizleri Meclis’e güçlü bir şekilde gönderirseniz bu ülke geçmişteki sıkıntıları tekrar yaşamayacak, MHP bu ülkenin güvencesidir" diye konuştu.