Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 10:38

Şişmanlık probleminin risk faktörlerine dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

Şişmanlık probleminin risk faktörlerine dikkat

08 Ağustos 2018 10:38

Dr. Fahri Yetişir, şişmanlık probleminin risk faktörlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dr. Fahri Yetişir, “Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur” dedi.


Genetik, aile yaşam şekli, günlük hareket azlığının şişmanlık probleminin risk faktörleri arasında olduğunu belirten Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler. Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları, Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü, Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır. Hamilelik, sigara içmek, yetersiz ve düzensiz uyku; bu risk faktörlerinden birine veya birkaçına sahip olmanız illa şişman olacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur” diye konuştu.


“Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz” diyen Doç. Dr. Fahri Yetişir şunları söyledi:


“Bu sağlık sorunlarına örnek; yüksek tirigliserid düzeyi, tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon, metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği+yüksek tansiyon+tirigliserid yüksekliği+HDL kolesterol düşüklüğü, kalp hastalıkları, felç geçirme, rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanserin görülme olasılığını artırmaktadır. Nefes ile ilgili sorunlar; uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi), safra kesesi sorunları, jinekolojik sorunlar mesela kısırlık ve adet düzensizliği, erektil fonksiyon bozukluğu (impotans), karaciğer yağlanması, osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç